Toni Kroos gründet eigene Fußball-Liga – mit einem Social-Media-Star

Mit seinem Bruder Felix geht er bereits in einem Podcast auf Sendung, nun soll ab Sommer ein weiteres Projekt folgen. Dabei hat sich Toni Kroos einen prominenten Partner ausgesucht.

Denn der Ex-Weltmeister will zusammen mit Influencer und Twitch-Streamer Elias Nerlich ab dem Sommer 2024 ein gemeinsames Fußball-Projekt starten. Die sogenannte „The Icon League“ mit bekannten Namen aus der Fußball-Szene, dem Entertainment-Bereich und aus der Musikbranche solle Fans mit Lust auf ein anderes Fußball-Format anziehen, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend.

Toni Kroos und Elias Nerlich gründen „The Icon League“

Kroos, der auch bereits einen Podcast mit seinem Bruder Felix betreibt, prophezeit „ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehene Wendungen geben kann“ sowie „einen Fußball mit mehr Toren und Entertainment“. Wie das Format genau aussieht, ist noch nicht bekannt.

Kroos steht bei Real Madrid noch bis 2024 unter Vertrag, der Weltmeister von 2014 bestreitet bereits seine zehnte Saison für die Königlichen.

Das könnte Sie auch interessieren: „War abzusehen“: Sky-Moderator erklärt, warum Tuchel der Kragen platzte

Nerlich hat 2022 seinen eigenen Fußball-Verein Delay Sports gegründet und in der Premieren-Saison gleich den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft, wo der Klub erneut den ersten Platz belegt. (dpa/js)