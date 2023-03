Ton-Desaster beim ZDF vor deutschem Länderspiel gegen Peru

Mit dem Testspiel gegen Peru in Mainz will die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick Millionen Fußball-Fans im Land wieder für sich begeistern. Keine leichte Aufgabe nach dem WM-Vorrundenaus in Katar. Bei den Zuschauern im TV dürfte die Aufgabe nach den Problemen im ZDF nicht leichter geworden sein.

Während der Vorberichterstattung zum deutschen Länderspiel hatte das ZDF mit massiven Tonproblemen zu kämpfen. Moderator Jochen Breyer und der neue Experte, Ex-HSV-Torhüter René Adler, waren kaum zu verstehen. Den Interviews mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Hansi Flick war nur schwer zu folgen. Der Stadionton war deutlich lauter als die Mikros der Beteiligten.

ZDF entschuldigt sich erst spät für massive Tonprobleme

Die Probleme setzten sich auch bei den Einspielern des öffentlich-rechtlichen Senders fort. In den sozialen Netzwerken echauffierten sich zahlreiche Zuschauer über die Probleme. Auf Unverständnis stieß vor allem, dass es auch nach 25 Minuten noch immer keinerlei Erklärung oder Entschuldigung des ZDF gab. Diese folgte erst während der Hymnen und im Anschluss durch Kommentator Oliver Schmidt. „Wir bitten die Tonprobleme zu entschuldigen“, hieß es dann. Kurz darauf hatte der Sender diese dann auch in den Griff bekommen.