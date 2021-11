Wegen seiner Verwicklung in den tragischen Flugzeugabsturz des argentinischen Fußballers Emiliano Sala (†28) muss ein 67 Jahre alter Geschäftsmann für 18 Monate ins Gefängnis. Zu diesem Urteil kam ein Gericht in Cardiff am Freitag. Bereits Ende Oktober war David Henderson, der den Flug im Januar 2019 organisiert hatte, mit einer Mehrheit von zehn zu zwei Stimmen für schuldig befunden worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Geschäftsmann die Sicherheit des Flugzeugs gefährdet habe, in dem Sala bei dem Absturz zu Tode gekommen war. Henderson hatte zuvor bereits den Versuch gestanden, einen Passagier ohne gültige Erlaubnis oder Genehmigung zu befördern.

Emiliano Sala sollte nach Cardiff wechseln

Das Flugzeug sollte Sala von Nantes in Frankreich nach Cardiff bringen sollen. Die Waliser hatten den ehemaligen Stürmer im Winter-Transferfenster verpflichtet, vereinbart war eine Rekordablöse für den damaligen Premier-League-Klub von 15 Millionen Pfund (17,8 Millionen Euro).

Das einmotorige Kleinflugzeug kam allerdings nie an und stürzte in der Nähe der Kanalinsel Guernsey im Ärmelkanal ab. Der 28-jährige Sala kam ebenso ums Leben wie Pilot David Ibbotson (59). Ein im März vergangenen Jahres veröffentlichter Untersuchungsbericht kam zu dem Schluss, dass Ibbotson nicht über die nötige Lizenz für das Flugzeug oder für Nachtflüge verfügte.