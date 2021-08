Todesfall in Südamerika: Fußball-Boss stirbt an COVID-19

Cesar Salinas, Präsident des bolivianischen Fußball-Verbands FBF ist am Sonntag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Dies bestätigte der Verband. Der 58-Jährige hatte die FBF seit 2018 geführt.

Salinas‘ Frau, Chefin des bolivianischen Traditionsklubs The Strongest aus La Paz, ist ebenfalls an COVID-19 erkrankt. Salinas hatte kürzlich noch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in dem südamerikanischen Binnenland vorangetrieben.

Bolivien hat bei elf Millionen Einwohnern bislang rund 58.000 Corona-Fälle mit 2100 Toten vermeldet, die Zahl der durchgeführten Tests pro eine Million Einwohner ist aber selbst für südamerikanische Verhältnisse gering.