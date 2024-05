Tierische Nummer: Warum Superstar Musiala plötzlich einen Schnabel hat

Nationalspieler Jamal Musiala (21) macht einen Ausflug in die Welt der Kinder-Comics.

Der Offensivspieler von Bayern München bekommt im neuen Micky-Maus-Heft als „Magic Musiala“ einen Schnabel verpasst und soll Donald Duck beim Einstieg in den Profifußball unterstützen.

In der neuesten Ausgabe des Micky Mouse-Magazins ist Jamal Musiala auf dem Cover. Screenshot/Egmont Ehapa Media In der neuesten Ausgabe des Micky Maus-Magazins ist Jamal Musiala auf dem Cover. (Screenshot/Egmont Ehapa Media)

Die Ausgabe „Der Ballzauberer“ ist ab dem 7. Juni erhältlich. An diesem Tag steht für Musiala auch die EM-Generalprobe der DFB-Auswahl in Mönchengladbach gegen den Ex-Europameister Griechenland an.

Gastgeber Deutschland startet am 14. Juni in München gegen Schottland in das Turnier. (sid/fs)