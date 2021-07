Tiefschlag für Werder: Rashica bricht Training ab – viele Profis angeschlagen

Die Luft wird dünner an der Weser. Selbst wenn Düsseldorf gegen Union Berlin patzen sollte, wäre für Werder noch maximal die Rettung über den Umweg Relegation möglich. Um dahin zu kommen braucht es in jedem Fall einen Sieg gegen Köln, doch mal wieder droht ein Leistungsträger auszufallen.

Ausgerechnet Werders bester Torschütze Milot Rashica musste am Mittwoch das Training vorzeitig abbrechen. Eine Verletzung am Knöchel könnte einen Einsatz im Duell gegen den 1. FC Köln verhindern. In weiteren Untersuchungen soll geklärt werden, wie schwerwiegend die Verletzung des 23 Jahre alten Kosovaren ist.

Werder: Rashica seit Winterpause außer Form

Einen Rashica in Top-Form könnten die Bremer am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) gut gebrauchen, doch läuft der Youngstar seiner Leistung seit Wochen hinterher. Noch immer wartet er auf ein Torerfolg in der Rückrunde.

Ebenfalls eng könnte es am Wochenende für Sebastian Langkamp werden, der die Trainingseinheiten am Mittwoch verpasste. Auch bei Theodor Gebre Selassie und Kevin Vogt ist noch offen, ob sie gegen Köln zum Kader gehören werden. Beide trainierten individuell. (mab/dpa)