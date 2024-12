Tiefe Einblicke: EM-Doku enthüllt spezielle Nagelsmann-Ansprache

Die Doku „Unser Team – Die Heim-EM 2024“ gewährt tiefe Einblicke ins Innenleben der deutschen Nationalmannschaft während des aufregenden Sommers. Während der 92 Minuten können die Fans noch einmal eintauchen in die frisch entfachte Euphorie rund um die DFB-Auswahl und bekommen immer wieder beeindruckende Bilder von Heißmacher Julian Nagelsmann serviert.

„Wir zeigen der Fußball-Welt, dass wir wieder da sind“, ruft er seinen Spielern um Kapitän Ilkay Gündogan vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) zu.

40 Tage lang begleitete ein Kamerateam das DFB-Team durch Trainingslager, Testspiele und das Turnier. Die gelungene Doku, die der SID vorab zu sehen bekam und die RTL am 11. Januar im Free-TV zeigt. ist eine Produktion von OMR Frames. Als Showrunner fungiert Tom Häussler.

Doku gewährt Einblicke ins Fan-Leben rund um Heim-EM

Der Inhalt geht weit über das Geschehen auf dem Platz oder innerhalb der Mannschaft hinaus. So ist unter anderem zu sehen, wie sich die eingesperrten Frauen in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf beim 2:0 von Gündogan gegen Ungarn in den Armen liegen. „In den 90 Minuten hat nicht eine von uns an die Zelle gedacht“, sagt eine Insassin.

Ähnliche Gefühle erlebten die deutschen Soldaten des Panzerbataillons an der litauischen Grenze, Ärzte mit ihren Patienten auf der Intensivstation einer Klinik in Bremen oder die Musiker in der Hamburger Elbphilharmonie während eines Konzertes.

Dies könnte Sie auch interessieren: „In vielen Momenten allein gestellt“: DFB-Kapitänin Gwinn über harte Zeit

„Wir freuen uns, diesen außergewöhnlichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen“, sagt Geschäftsführer Andreas Rettig. In ausgewählten Kinos der zehn EM-Spielorte ist der Film am 9./10. Januar zu sehen. (sid/tm)