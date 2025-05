Termine und Gegner: Das ist Altonas Weg in die Regionalliga

Das Pokalendspiel der Männer hat Altona 93 knapp verpasst, im Stadion Hoheluft treffen am 24. Mai um 12.30 Uhr Eintracht Norderstedt und der USC Paloma aufeinander. Für die Altonaer geht es aber wenig später um den Aufstieg in die Regionalliga Nord.

Am Mittwoch, den 28. Mai startet der AFC mit einem Heimspiel gegen den Bremer Meister SV Hemelingen in die Aufstiegsrunde. Am 1. Juni spielt Altona auf neutralem Platz gegen den Schleswig-Holstein-Vertreter (Heider SV oder SV Eichede), ehe es am 4. Juni abschließend zum niedersächsischen Vizemeister geht.

Der heißt vermutlich HSC Hannover, FSV Schöningen oder Atlas Delmenhorst. Aus der Viererrunde qualifizieren sich zwei Vereine für die Regionalliga-Saison 2025/26.