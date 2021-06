Termin-Zoff: Wegen der Bayern: Leverkusen beschwert sich beim DFB

Was die dürfen, das dürfen wir auch, denkt sich Bayer Leverkusen. Nachdem der FC Bayern München sein DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel ins neue Jahr (13. Januar) verlegt hat, hofft nun auch Bayer 04 auf einen neuen Termin für ihr Zweitrunden-Spiel.

Im Pokal trifft Leverkusen eigentlich am 23. Dezember auf Eintracht Frankfurt. Doch nun hat Bayer beim DFB eine Verlegung des Pokals-Spiel beantragt.

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen will Spielverlegung wie bei Bayern München

Einen entsprechenden Bericht der „Sport Bild“ bestätigte der Verein am Mittwoch. „Wir sind da in Gesprächen mit dem DFB und hoffen, dass uns das zugestanden wird, was dem FC Bayern zugestanden wurde“, sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch: „Wir setzen auf den Fair-Play-Gedanken beim DFB.“

Leverkusen sieht Wettbewerbsverzerrung

Hintergrund: Leverkusen spielt in der Bundesliga am 19. Dezember zu Hause gegen Bayern. Sollte das Pokalspiel gegen Frankfurt nicht verschoben werden, müsste Bayer bei der Aufstellung taktieren bzw. rotieren, während der FC Bayern mit seiner Top-Mannschaft spielen könnte, weil er danach gleich in die kurze Weihnachtspause geht.

Laut „Sport Bild“ hat Gegner Frankfurt einer möglichen Verlegung bereits zugestimmt. In Leverkusen gehen die Bosse davon aus, dass beim DFB der Fair-Play-Gedanke siegt und alle Mannschaften, die im Sommer noch international gespielt haben, gleich behandelt werden.

Dazu gehört auch RB Leipzig, das es bis in das Champions-League-Halbfinale geschafft hatte. (dpa/fab)