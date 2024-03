Teams, Stars, Fan-Fest: Alles, was sie zur EM in Hamburg wissen müssen

Mannschaften, Spiele, Anreise, Rahmenprogramm und vieles mehr: Das sind die wichtigsten Infos zur Heim-EM im Hamburger Volksparkstadion.

Hamburg ist eine der zehn Austragungsorte der Fußball-EM im Sommer. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli finden 24 Teams den Weg nach Deutschland. Nach dem Ende der Playoffs steht nun endgültig fest, welche von ihnen zur Gruppenphase in die Hansestadt kommen werden: Polen, die Niederlande, Georgien, Kroatien, Albanien, Tschechien und die Türkei.

Dieser alter Bekannte kommt zurück in den Volkspark

Die Polen, inklusive Top-Torjäger Robert Lewandowski, spielen am 16. Juni (15.00 Uhr) in der Gruppe D gegen die Niederlande, die Kroaten am folgenden Mittwoch gegen Albanien in der Gruppe B (19. Juni/15.00 Uhr). Ex-HSV-Profi Giorgi Chakvetadze trifft mit Georgien am 22. Juni (15.00 Uhr) in der Gruppe F auf Tschechien, die Tschechen dürfen vier Tage später (26. Juni/21.00 Uhr) nochmal im Volksparkstadion gegen die Türkei ran. Einzig die Viertelfinalpartie am 5. Juli ist und bleibt noch bis zum Turnierbeginn unklar.

Rund 49.000 Zuschauer finden pro Spiel platz im Heimstadion des HSV. Für Fans, die eine Karte ergattern konnten, gilt: Das Stadion öffnet drei Stunden vor Anpfiff die Türen. Auch erfahrenen Stadiongängern wird empfohlen, vor ihrem Besuch einen Blick auf die Ordnung der UEFA zu werfen, da sich die Regelungen von dem normalen Betreib der Zweiten Bundesliga unterschieden können. Außerdem gut zu wissen: Jedes Ticket beinhaltet eine 36-Stunden-Fahrkarte, die am Spieltag ab sechs Uhr gilt und bis zum nächsten Tag um 18 Uhr ebenfalls benutzt werden kann. Die deutsche Bahn bietet weitere Vorteile in Kollaboration mit der EURO 2024 für Ticketinhaber.

Ein facettenreiches Rahmenprogramm wird in Hamburg angeboten

Und was kann man machen, wenn man nicht im Stadion ist? Dann bietet die Fan Zone am Heiligengeistfeld eine gute Gelegenheit, die Spiele zu verfolgen. Alle in Hamburg stattfindenden Partien, jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft und alle K.o.-Spiele werden auf einer 100 Quadratmeter großen Leinwand übertragen. Ein Ticket wird für die Fan Zone nicht benötigt, lediglich manche dort stattfindenden Konzerte oder andere Attraktionen müssen gebucht werden. Im Herzen von St. Pauli wird sie jeden Tag der EURO 2024 geöffnet sein, mit einem Beachclub, DJ, Festival mit Bühnenprogramm und vielem mehr.

Auch abseits der Fan Zone bietet Hamburg ein buntes kulturelles Rahmenprogramm, das bereits vor dem Auftakt gebucht und geplant werden kann. Von Fußball-Oper über Hip-Hop-Battles bis Elektro-Konzerte ist für jeden etwas dabei.

Und noch etwas Besonderes: Patrick „Coach“ Esume ist Hamburgs offizieller Turnier Botschafter. Der vor allem in der Football-Welt bekannte Hamburger, ist bekannt dafür, sich für den Sport in seiner Heimatstadt einzusetzen. Der Comissioner der European League of Football und TV-Experte für die NFL arbeitet ebenfalls als Active City Botschafter für die Hansestadt.