Teampsychologe verlässt Bayern – kommt Neuer-Vertrauter zurück?

Im Zuge des Neuanfangs trennt sich der FC Bayern München von Teampsychologe Maximilian Pelka. Wie der deutsche Meister am Montag mitteilte, habe man sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern.

Pelka war ein Vertrauter von Ex-Coach Julian Nagelsmann, von dem sich die Münchner im März getrennt hatten. Pelka blieb zumindest bis zum Saisonende.

Spekuliert wird über eine Rückkehr des ehemaligen Torwarttrainers Toni Tapalovic, der bis in den Januar Torwarttrainer war.

Besonders vom lange verletzten Manuel Neuer wird Tapalovic seit Jahren hochgeschätzt. Die beiden haben ein enges Vertrauensverhältnis.

„Wir haben uns vor einiger Zeit von Toni Tapalovic getrennt. Er ist trotzdem immer bei uns zugegen, es wird gesprochen mit Toni Tapalovic. Wir alle wissen, dass Manuel Neuer und er sehr, sehr gut und über lange Zeit sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Aber da kann ich heute keine Wasserstandsmeldung abgeben“, hatte Präsident Herbert Hainer dem TV-Sender Bild gesagt.

Neuer hatte nach der Tapalovic-Entlassung emotional reagiert. In einem viel beachteten Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ sagte er: „Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe.“ (kk/dpa)