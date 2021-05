Tausch-Deal mit BVB: So will Manchester United den Sancho-Transfer perfekt machen

Bei Borussia Dortmund stellen sich die Fans diese Frage schon lange: Wechselt Jadon Sancho zu Manchester United oder bleibt er beim BVB? Die „Red Devils“ machen aus ihrem Interesse an dem BVB-Star jedenfalls kein großes Geheimnis. Um den teuren Transfer zu stemmen, soll jetzt ein Tausch-Deal im Raum stehen.

Borussia Dortmund fordert für den 21-Jährigen Sancho wohl rund 90 Millionen Euro Ablöse. Eine Summe, die Man United etwas senken will und daher einen Tausch anbietet. Wie die „Sun“ berichtet handelt es sich bei dem Deal um den 28-Jähirgen Jesse Lingard.



Tausch-Deal zwischen BVB und ManUnited: Kommt Jesse Lingard für Jadon Sancho?

Lingard ist seit seiner Jugend bei Manchester United, hat aber nur wenige Spiele für den Verein absolviert. Lingard wurde in den vergangen Jahren immer wieder verliehen. So steht er seit Januar 2021 für West Ham United auf dem Platz – die offenbar auch an einem Kauf interessiert sind. Jedoch sei die Gehaltsforderungen des Flügelspielers zu hoch.



Wie die „Sun” weiter schreibt, soll bei dem Tausch-Deal zwischen dem BVB und Manchester United die hohe Ablöse Summe für Sancho um etwa 23 Millionen Euro verrechnet werden.



Das könnte Sie auch interessieren: BVB-Profi Dahoud schwärmt von Trainer Edin Terzic

Laut einer Klausel im Sancho-Vetrag müsste Dortmund bei Verkauf 15 Prozent der Summe an Manchester City abgeben. Deshalb dürften die BVB-Bosse bestrebt sein möglichst viel Ablöse für den 21-Jährigen zu erhalten.



Ein offizielles Statement von den Vereinen gibt es bislang noch nicht.