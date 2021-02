Tattoo-Video: Corona-Verstoß? Aubameyang bekommt Ärger mit Arsenal

Beim 4:2-Sieg über Leeds United erzielte er am Sonntag noch furios drei Tore, nun steht Pierre-Emerick Aubameyang erneut im Mittelpunkt. Der Arsenal-Kapitän hat wegen eines Tattoos Ärger mit seinem Londoner Klub bekommen.



Der englische Spitzenklub kündigte ein ernstes Gespräch mit dem früheren Dortmunder an, in dem dieser an seine „Verantwortung“ erinnert werden soll. Das berichten englische Medien übereinstimmend.



FC Arsenal: Aubameyang sorgt mit Tattoo-Video für Ärger



Aubameyang war auf Instagram in einem Video dabei zu sehen, wie er sich ein neues Gemälde auf die Hand stechen lässt. Das Filmchen war nicht von ihm selbst, sondern von Tattookünstler Alejandro Nicolas Bernal ins Netz gestellt worden.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnte Sie auch interessieren: Timo Werner trifft nach drei Monaten wieder das Tor



Wann genau es entstanden ist, ist unklar. Allerdings wird das Jahr 2019 im Posting erwähnt. Auch wurde nicht bekannt, ob Aubameyang damit gegen die Corona-Regeln verstoßen hat: Bernal könnte sich in derselben Blase bewegen wie der Stürmer, hieß es. (sid/tm)