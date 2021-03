Südamerika: Klopp und Pep wollten keine Spieler abstellen: WM-Quali Spiele-abgesagt!

Die Corona-Pandemie macht der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2022 zunächst einen Strich durch die Rechnung. Die nächsten zwei Spieltage wurden aufgrund der prekären Lage abgesagt.



Die FIFA prüfe eine Neuansetzung der für Ende März geplanten Partien, teilte der südamerikanische Fußballverband Conmebol am Samstag mit. Hintergrund sind Reiserestriktionen, wodurch Spieler mitunter in Quarantäne müssen.

Aufgrund von Corona: WM-Quali Spiele abgesagt!

Wann der fünfte und sechste Spieltag nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Im Gespräch sind Termine im September und Oktober. Unter anderem stand am 30. März ein Duell der Erzrivalen Brasilien und Argentinien auf dem Spielplan.

Jürgen Klopp und Pep Guardiola verbieten Länderspielreisen

Zuvor hatte eine Reihe von Trainern europäischer Vereine wie Pep Guardiola von Manchester City oder Jürgen Klopp vom FC Liverpool betont, ihre südamerikanischen Profis nicht zu den Länderspielen reisen lassen zu wollen, wenn diese danach für längere Zeit in Quarantäne müssen. „Das ergibt keinen Sinn“, sagte Guardiola.

Auch mehrere Bundesliga-Verantwortliche hatten angedeutet, sich mit den Behörden über die Lage austauschen zu wollen und erst dann über die Freigabe von Nationalspielern zu entscheiden. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte am Freitag an die Clubs appelliert, die Spieler abzustellen, „so lange ihre Gesundheit nicht in Gefahr gebracht“. Die Nationalverbände seien auf die TV-Einnahmen für die Länderspiele angewiesen.

Brasilien und einige andere Staaten Südamerikas gehören zu den von der Pandemie am schlimmsten betroffenen Ländern. Wegen der Coronavirus-Pandemie gelten etwa in Großbritannien momentan scharfe Einschränkungen für Reise-Rückkehrer. Bislang gibt es für Fußballer keine Sonderregelung. (dpa/jb)