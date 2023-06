Suche nach neuem Sechser: Holt der FC Bayern einen alten Bekannten zurück?

Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach einem neuen Sechser. Offenbar könnte nun ein ehemaliger Münchner die Lösung des Problems werden: Pierre-Emile Höjbjerg, der bereits von 2012 bis 2016 für den deutschen Rekordmeister spielte, soll das Interesse der Bayern geweckt haben.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, sollen die Münchner am 27 Jahre alten Dänen dran sein. Der robuste Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur sei demnach intern beim FC Bayern diskutiert und auf den Wunschzettel aufgenommen worden. Der Deutsche Meister sucht weiterhin aktiv nach einem neuen Mittelfeldspieler, nachdem es mit Declan Rice nicht so richtig klappen will.

Höjbjerg mit Bayern-Vergangenheit

Höjbjerg stand bereits vier Jahre bei den Bayern unter Vertrag, war in dieser Zeit allerdings an den FC Augsburg und an den FC Schalke 04 verliehen gewesen. Er kam am Ende lediglich auf 25 Einsätze und wurde anschließend zum FC Southampton für eine Ablöse von immerhin 15 Millionen Euro nach England verkauft.

Dort entwickelte sich Höjbjerg zum echten Stammspieler, kam in den sieben gespielten Saisons auf 218 Einsätze und erzielte zwölf Tore (16 Vorlagen). Im Jahr 2020 wechselte Höjbjerg innerhalb Englands weiter nach London zu den Tottenham Hotspurs und spielt dort seither an der Seite von Star-Stürmer Harry Kane.

Bei den Spurs hat Höjbjerg noch einen Vertrag bis 2025. Doch angesichts der Tatsache, dass die Londoner nächstes Jahr weder Champions League noch Europa League spielen, könnten die Bayern ein schlagkräftiges Argument für einen Wechsel haben.