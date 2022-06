Holt Frankfurt Weghorst für die Champions League?

Für die Champions League braucht Eintracht Frankfurt Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Eintracht-Trainer Oliver Glasner versucht nun offenbar, einen alten Bekannten an den Main zu lotsen: den Niederländer Wout Weghorst, den er aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg kennt.

Der 29-jährige Stürmer ist laut „Bild“ ein „heißer Kandidat“ beim Europa-League-Sieger, zumal Weghorst nach dem Abgang aus Wolfsburg im Januar sein Glück in der Premier League nicht gefunden hat. „Meine Zukunft liegt nicht bei Burnley“, sagt Weghorst, der mit gerade zwei Treffern in 20 Einsätzen den Abstieg seines Vereins nicht verhindern konnte. In der Nations League dagegen traf er unlängst zum späten 2:1-Sieg der „Elftal“ in Wales.

Abflug zur Eintracht? Wohin wechselt Weghorst nach seinem Abstieg aus der Premier League?

Schon mit Blick auf die Winter-WM in Katar will der Knipser unbedingt erstklassig spielen, die Champions League wäre umso willkommener. „Es gibt einige Optionen für mich“, ließ Weghorst durchblicken – oder pokert er nach seiner bescheidenen Saison nur? Besiktas Istanbul soll an ihm interessiert sein – da wäre Glasners aktuelle Adresse Frankfurt aber sicher attraktiver.

Zumal die zweijährige Zusammenarbeit von Weghorst und Glasner eine fruchtbare war. In 66 Bundesliga-Spielen netzte der Knipser satte 36 Mal. Zwar rufen selbst Premier-League-Absteiger noch hohe Transfergelder auf, doch ein Leihgeschäft zwischen Burnley und Frankfurt könnte in beiderseitigem Interesse sein.