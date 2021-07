Stimmen Sie ab: Welches ist das kreativste Fan-Banner der Liga?

Frankfurt –

Seit März 1971 lässt die ARD über das Tor des Monats abstimmen. In den letzten zwei Wochen standen trotz des 5:0-Auswärtssiegs des 1. FC Köln gegen Hertha, des 6:0-Erfolgs der Bayern gegen Hoffenheim oder Leverkusens 4:0 gegen Frankfurt die Tore nicht direkt im Mittelpunkt. 49 Jahre nach dem ersten Tor des Monats, gibt es bei uns das kreativste Fan-Banner zu wählen.

Hier sind die Vorschläge:



Nummer 1: Schalkes Entschuldigung bei „allen Huren“ imago images/Revierfoto Foto:

Nummer 2: Karlsruhe und Max Mustermann dpa Foto:

Nummer 3: Dietmar Hopp ist der Sohn einer Mutter. Danke Frankfurt. Bongarts/Getty Images Foto:

Nummer 4: Frankfurts Unterstützung für ihren Trainer Adi Hütter. dpa Foto:

Nummer 5: Union und der DFB-Pferdestall. Bongarts/Getty Images Foto:

Der Streit zwischen dem DFB und den Fans eskaliert immer weiter – und so protestieren die Ultra-Szenen auch munter weiter in den Kurven. Da geht es in einigen Fällen deutlich unter die Gürtellinie und in böse Beleidigungen über.

Spätestens seit dem DFB-Pokal unter der Woche drücken die Fans ihren Protest gegen die Kollektivstrafe und auch gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp durchaus auf eine humorvolle Art und Weise aus.

