Klaas-Jan Huntelaar hat seine Profi-Karriere beendet. Der 38-Jährige, der zuletzt bei Schalke 04 aktiv war, schnürt dennoch weiter seine Fußballschuhe. Ab jetzt allerdings im Amateurbereich.

Der 76-fache Nationalspieler gab sein Comeback in seiner Heimat beim niederländische Amateurklub HC´03. Der Verein entstand aus dem Heimatverein Huntelaar´s VV Hummelo en Keppel, welcher sind mit dem SV Drempt Vooruit fusionierte. Der „Hunter“ spielt dort in der zwölften Reserveliga in der sechsten Mannschaft des Klubs.

Klaas-Jan Huntelaar hat Karriere „still und leise“ beendet

„Er hat sich in letzter Zeit bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten und sich still und leise aus dem Profifußball verabschiedet“, sagte der HC´03-Vorsitzende Mart de Kruif dem Sender „Regio 8“. „Er will jetzt einfach nur Fußball spielen. Der Klub ist dafür wie ein warmes Bad. Er muss nichts tun, er kann alles tun.“

Anstatt zu seinem Heimatverein zurückzukehren wäre für Huntelaar auch eine Fortsetzung seiner Karriere möglich gewesen. Laut Sport1 hätte Absteiger Schalke den Stürmer auch in der Zweiten Liga gerne behalten. Zudem sollen NEC Nijmegen und SC Heerenveen Interesse gehabt haben.

Ex-Schalke-Stürmer Huntelaar mit beeindruckender Karriere

Verdient hat sich der Ex-Schalke-Stürmer Huntelaar sein Karriereende allemal. Neben 42 Treffern für die A-Nationalmannschaft knipste der Niederländer auch für einige Welt-Klubs. Neben Ajax Amsterdam ging Huntelaar auch für Real Madrid und AC Mailand auf Torejagd. Insgesamt erzielte der Angreifer in 662 Spielen stolze 366 Treffer, bereitete zudem 89 weitere Tore vor.