Statt Bernabeu: In diesem Mini-Stadion spielt jetzt das große Real Madrid

Die spanische Fußball-Liga kehrt am 11. Juni mit dem Derby zwischen dem FC und Betis Sevilla zurück. Drei Tage später geht auch Real Madrid mit einem Heimspiel gegen SD Eibar zurück in den Liga-Alltag über, allerdings wird das Spiel nicht im legendären Stadion Bernabeu stattfinden.

Dies soll Vereinspräsident Florentino Pérez in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder mitgeteilt haben, so berichten es spanische Medien. Stattdessen sollen die Spiele in das Estadio Alfredo di Stefano (6000 Plätze) verlegt werden.

Real Madrid spielt im Estadio Alfredo di Stefano

Normalerweise ist es die Heimat von Real Madrid Castilla, der zweiten Mannschaft der Madrilenen. Es steht auf dem Trainingsgelände in Valdebebas, etwas außerhalb der spanischen Hauptstadt. Grund für den Umzug sind Umbauarbeiten im 80.000 Zuschauer fassenden Bernabéu.

Die Entscheidung soll aber natürlich auch dadurch erleichtert worden sein, dass aufgrund der Corona-Krise ohnehin keine Zuschauer ins Stadion kommen dürfen. Eine Rückkehr ins Bernabéu ist nicht mehr in dieser Saison geplant.

Real startet mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona, die am 13. Juni beim RDC Mallorca ihr Comeback feiern. (mab/dpa)