Starke DFB-Frauen schlagen Spanien und sind reif für den EM-Titel

Es war die Reifeprüfung – und unsere DFB-Frauen haben sie mit Bravour bestanden! Im zweiten EM-Gruppenspiel gab es ein beeindruckendes 2:0 gegen die starken Spanierinnen. Das Ticket für das Viertelfinale in England ist bereits gebucht – und das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat gezeigt, dass es in diesem Jahr reif für den Titel ist!

Bereits in der 3. Minute nutzte Klara Brühl vor 16.000 Fans im Brentford Community Stadium einen schweren Patzer von Spaniens Torfrau Panos zum 1:0 – ein Traumstart!

Die favorisierten Gegnerinnen waren geschockt. Umso mehr, nachdem Kapitänin Alexandra Popp, die für Lea Schüller (Corona) in die Startformation gerückt war, per Kopf nach einer Ecke auf 2:0 erhöhen konnte (37.). Schreiend und mit ausgebreiteten Armen lief die 31-Jährige zum Feiern in Richtung Bank.

EM: DFB-Frauen feiern nach Sieg über Spanien Gruppensieg

In der zweiten Halbzeit erhöhte Spanien, das deutlich mehr Spielanteile hatte, den Druck, doch die DFB-Abwehr hielt Stand. Torfrau Merle Frohms trug mit einigen starken Paraden ihren Teil dazu bei, dass Deutschland noch immer ohne Gegentor bei dieser EM ist und spätestens jetzt zu den Favoriten gezählt werden muss.

Voss-Tecklenburg hatte ihre Mannschaft perfekt auf- und eingestellt. Der verdiente Lohn ist der vorzeitige Gruppensieg. Die DFB-Frauen können sich bereits auf das erste K.o.-Match am 21. Juli wieder in Brentford gegen Norwegen oder Österreich freuen.

„Wir waren darauf vorbereitet, nicht so viel den Ball zu haben”, sagte Popp im Schüller-Trikot in der ARD: „Wir haben hinten nicht wirklich etwas zugelassen und waren vorne sehr effizient. Der Sieg war auch für dich, Lea!”