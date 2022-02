Mehrere Spieler des brasilianischen Fußballklubs EC Bahia sind nach dessen Angaben bei der Explosion eines Sprengsatzes im Mannschaftsbus auf dem Weg zu einem Spiel in der Regionalmeisterschaft verletzt worden.

„Der besorgniserregendste Fall ist der des Torwarts Danilo Fernandes, der von einem Granatsplitter im Gesicht getroffen wurde und bereits in ein Krankenhaus gebracht wurde“, hieß es in einem Tweet des Klubs am Donnerstag (Ortszeit). Dazu waren Bilder von einem Loch im Bus und blutverschmierten Sitzen zu sehen.

Nach Explosion im Mannschaftsbus des EC Bahia: Mehrere Verletzte

Der Linksverteidiger Matheus Bahia erlitt dem Sportportal „Globoesporte“ zufolge zudem Schnittwunden im Arm. Auch der Angreifer Marcelo Cirino konnte nicht spielen.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Ein Auto, das neben dem Bus des EC Bahia fuhr, wurde laut „Globoesporte“ ebenfalls getroffen. Verdächtige waren Anhänger des Klubs, der in der vergangenen Saison in die zweite Liga abgestiegen war.

Der EC Bahia war unterwegs zu einem Spiel in der Copa do Nordeste, der Meisterschaft des Nordosten Brasiliens, gegen den FC Sampaio Corrêa in der Arena Fonte Nova in Salvador. Die Mannschaft trat an, um „mit Würde und Professionalität die Farben Bahias auf dem Feld zu vertreten“, wie Trainer Guto Ferreira sagte. (dpa/fe)