Spitzen-Bayer beschenkt Trainer Alonso – BVB zeigt nach Schock Moral

Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Der Werksklub gewann am 12. Spieltag bei Werder Bremen mit 3:0 (2:0) und sorgte am Samstag für ein passendes Geschenk für Trainer Xabi Alonso zum 42. Geburtstag.

Die in dieser Saison weiter ungeschlagenen Leverkusener haben an der Spitze zwei Punkte Vorsprung auf Rekordmeister Bayern München, der am Freitag 1:0 beim 1. FC Köln gewann. Ein Eigentor des Bremers Oliver Deman (9. Minute) brachte Bayer früh auf die Siegerstraße. Jeremie Frimpong (42.) und Alejandro Grimaldo (76.) legten mit Toren nach.

BVB siegt gegen Mönchengladbach, RB Leipzig patzt in Wolfsburg

Borussia Dortmund bewies beim 4:2 (3:2) gegen Borussia Mönchengladbach Moral, als das Team von Trainer Edin Terzic innerhalb einer Viertelstunde einen 0:2-Rückstand erfolgreich drehte. Dortmund lief nach Gegentreffern durch Rocco Reitz (13.) und Kouadio Koné (28.) zunächst einem 0:2-Rückstand hinterher.

Doch Marcel Sabitzer (30.) und Niclas Füllkrug (32.) glichen mit einem Doppelschlag aus, Jamie Bynoe-Gittens erzielte kurz vor dem Pausenpfiff die erstmalige BVB-Führung. Donyell Malen (90.+7) setzte den Schlusspunkt.

Titelaspirant RB Leipzig kassierte derweil in Wolfsburg ein 1:2 (0:1). Der VfL profitierte beim 1:0 durch Torjäger Jonas Wind (9.) von einem Torwartfehler von RB-Schlussmann Janis Blaswich. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Yussuf Poulsen (52.) traf Rogerio (66.) zur neuerlichen VfL-Führung.

Der SC Freiburg und Aufsteiger SV Darmstadt trennten sich 1:1 (1:1). Die Gäste erzielten durch einen abgefälschten Schuss von Mathias Honsak (18.) das erste Tor. Lucas Höler (35.) gelang der Ausgleich für Freiburg. (aw/dpa)