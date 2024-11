Spendenkampagne: DFB-Stars helfen schwer kranker Ex-Fußballerin Ioannidou

Das Schicksal der an ALS erkrankten Ex-Bundesliga-Spielerin Irini Ioannidou bewegt die Frauenfußball-Szene. Zahlreiche Stars wie Alexandra Popp, Lena Oberdorf, Linda Dallmann und Lea Schüller haben sich daher an einer im Internet organisierten Spendenkampagne für die 33-Jährige beteiligt. Um kostspielige Therapiemaßnahmen gemeinsam zu finanzieren, sorgten sie zudem mit Aufrufen auf ihren Instagram-Accounts für größere Reichweite.

Vor über einem Jahr erhielt Ioannidou die Diagnose der neurodegenerativen Erkrankung, nun ist laut Spendenaufruf ein hoher fünfstelliger Betrag nötig, um eine Kombination von Therapien zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu ermöglichen.

Bis zum Donnerstagvormittag sind fast 70.000 von angestrebten 90.000 Euro durch die Crowdfunding-Aktion (https://gofund.me/dc7c27a5) zusammengekommen.

„Vielen lieben Dank von Herzen an jeden Spender, jedes Verbreiten und eure positive Energie. Ich weiß es sehr zu schätzen“, lautete Ioannidous Botschaft auf der Webseite an Unterstützerinnen und Unterstützer. Die gebürtige Essenerin spielte in ihrer Bundesliga-Zeit für den FCR Duisburg (heute MSV), die SGS Essen und den 1. FC Köln. (sid)