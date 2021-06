Spannung steigt!: Die Entscheidung naht: Papa Messi in Barcelona gelandet

Die Entscheidung steht unmittelbar bevor, in Barcelona fällt vermutlich in den nächsten Stunden eine Entscheidung, die zukunftsträchtiger kaum sein könnte: Lionel Messis Vater Jorge ist am Morgen in Spanien angekommen und verhandelt nun um nichts anderes als die Zukunft seines Sohnes.

Lionel Messi (33) hatte bekanntlich den Trainingsauftakt bei Barca geschwänzt, will offenbar seinen Herzensklub nach 20 Jahren verlassen, kann dies aber nur, wenn ein anderer Verein schlanke 700 Millionen Euro auf den Tisch legt.

Papa Messi verhandelt mit Barca-Boss Bartomeu



Jorge Messi wird im Laufe des Tages mit dem Barca-Präsidenten Josep Maria Bartomeu über das weitere Prozedere in Bezug auf seinen Spross sprechen. Am Flughafen wurde der Argentinier von zahlreichen Medienvertretern empfangen. Auf Nachfrage der Journalisten sagte Jorge Messi bei der Ankunft in Barcelona nur: „Ich weiß nichts, Leute“, bevor er zügig in ein Taxi in Richtung Innenstadt einstieg.

Angeblich noch keine Gespräche mit Manchester City



Dort soll der Berater laut der Mundo Deportivo vor einem Büro gesagt haben, dass er entgegen diverser Medienberichte nicht mit Pep Guardiola gesprochen hat.

Manchester City scheint bisher als einziger Interessent bereit zu sein, für Messi ein Paket zu schnüren, mit dem andernorts auf der Welt ganze Bevölkerungsgruppen versorgt werden könnten.