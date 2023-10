„Sowas von unfair“: Ex-Nationalspielerin schießt Kreisliga in Grund und Boden

In der Kölner Kreisliga bahnt sich ein Streit an. Mittendrin: Mandy Islacker. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin verbringt ihr Karriereende in Köln und mischt die Kreisliga ganz schön auf. Nach sechs Spielen stehen bei ihr bereits 30 Treffer zu Buche. Das sorgt für Frust bei den Gegnerinnen.

Die Damenmannschaft von Viktoria Köln rund um Mandy Islacker (35) steht mit sechs von sechs gewonnenen Spielen und einem Torverhältnis von 55:0 unangefochten an der Spitze der Tabelle. 30 dieser Tore hat Islacker selbst geschossen.

Mandy Islacker wurde 2016 Olympiasiegerin

Überraschend ist das nicht. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin gehörte zu den erfolgreichsten Stümerinnen der Frauen-Bundesliga und wurde 2016 sogar Olympiasiegerin in Rio de Janeiro. Ihren Karriereabend verbringt sie nun in der Kölner Kreisliga A – und sorgt damit für Furore und Frust.

Mit einer Vergangenheit bei Bayern München oder dem 1. FC Köln ist sie in der Kreisliga eine Seltenheit. Anders als manch anderer Ex-Profi wird sie ihrem Ruf jedoch gerecht. Beim 23:0-Sieg gegen SC Hitdorf erzielte Islacker allein zehn Tore.

Zwei Mannschaften zogen sich aus dem Spielbetrieb zurück

Ihr selbst werden diese Statistiken gefallen, doch es gibt auch entschiedene Gegner. „„In der Liga findet zurzeit ein Spielbetrieb statt, der sowas von unfair ist, dass ich mich mal an euch wenden muss. Der Verein holt sich eine ehemalige Bundesligaspielerin, um nur so schnell wie möglich aufzusteigen in den Profifußball. Diese Spielerin schießt die Liga im Alleingang zugrunde und man brüstet sich im Spielbetrieb auch noch damit“, sagte ein Funktionär einer anderen Mannschaft der Liga dem „Express“.

Natürlich meinte er damit Mandy Islacker, auch wenn er auf eine Namensnennung verzichtete. Zwei Mannschaften hätten sich schon vom Spielbetrieb zurückgezogen, führte er weiter aus und verweist auf Fairplay: „Fairplay muss schon in den unteren Ligen stattfinden. Sonst ziehen sich noch mehr Mannschaften zurück.“

Viktoria-Managerin verteidigt Islackers Einsatz

Eine Regelverletzung liegt aber nicht vor. Jede Fußballerin und jeder Fußballer kann spielen, wo er oder sie möchte. Islacker Einsatz könnte durchaus einen positiven Einfluss auf den Kölner Amateurfußball haben.

Die Teammanagerin von Viktoria Köln, Marina Buschinski, wies die Vorwürfe zurück. „Dass Mandy Islacker in dieser Liga heraussticht, ist völlig klar. Sie schießt Tore aus unmöglichen Situationen.“ Sie betonte außerdem, dass Islacker nicht als „Tormaschine“, sondern viel mehr als Führungsspielerin gebraucht werde, die essenziell für die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spielerinnen sei.

Viktoria Köln musste ganz unten starten

Es habe im Vorfeld der Saison sogar Bestrebungen gegeben, in einer höheren Spielklasse einzusteigen, dies ließen jedoch die Regeln nicht zu. „Wir müssen uns sportlich Liga für Liga nach oben arbeiten.“

Burschinski glaube nicht, dass Viktoria Kölns Überlegenheit der Grund für den Rückzug aus dem Spielbetrieb der beiden anderen Mannschaften gewesen sei. „Hier den Bogen zu schlagen, dass sich zwei Mannschaften aufgrund unserer Dominanz vom Spielbetrieb zurückgezogen haben, halte ich für nicht sonderlich fundiert. Eine Mannschaft ist gar nicht erst im Ligabetrieb angetreten, die andere hatte letztlich aus verschiedenen Quellen nicht genügend Spielerinnen, aber das kann aus meiner Sicht nicht mit unserer Dominanz in Zusammenhang gebracht werden.“