Real Madrids Superstar Vinicius Junior hat sich nach seinem Platzverweis im Nachholspiel beim FC Valencia reumütig gezeigt. „Sorry und danke, Team“, schrieb der brasilianische Nationalspieler in den Sozialen Medien, nachdem er beim 2:1-Auswärtssieg in der Schlussphase die Nerven verloren hatte.

Nach einem leichten Klaps von Valencias Torhüter Stole Dimitrievski auf den Rücken des Fifa-Weltfußballers hatte dieser mit einem Stoß in den Nacken Dimitrievskis reagiert. Daraufhin zeigte Schiedsrichter César Soto Grado Vinicius Junior die Rote Karte. Damit droht ihm eine Sperre von mehreren Spielen. Trainer Carlo Ancelotti kündigte an, Protest einlegen zu wollen.

„Wir werden in Berufung gehen, ich glaube nicht, dass es eine Strafe für ihn geben wird. Wir denken, dass es keine Rote Karte war“, sagte Ancelotti. „Mit zweimal Gelb wäre die Sache erledigt gewesen. Ich will nicht sagen, dass er in die Falle getappt ist. Vini Jr. hat gelitten.“

Modric gleicht aus, Bellingham dreht Spiel in der 96. Minute

Zugleich lobte der Trainer die Reaktion seines Teams. Trotz Unterzahl drehten die Königlichen dank Luka Modric (85.) und dem ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham (90.+6) die Partie in der Schlussphase und übernahmen die Tabellenführung in La Liga.

Dies könnte Sie auch interessieren: „Alles lief schief“: Ex-Nationalspieler Hummels klagt über fehlende Chance

„Es ist schwer zu erklären, wie schlecht wir in der ersten Halbzeit und wie gut wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Wir können diese zwei Gesichter nicht zeigen. Die erste Halbzeit war sehr schlecht und die zweite Halbzeit war enorm gut, und das mit zehn Mann“, sagte Ancelotti. (sid/tm)