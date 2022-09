Grill-Unfall, Krankenhaus! Kult-Stadionsprecher verpasst BVB-Spiel

BVB-Ikone Norbert „Nobbi“ Dickel (60) muss auf seinen Einsatz als Stadionsprecher von Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen am Dienstagabend (18.45 Uhr/Prime Video) verzichten. Der einstige Torjäger der Schwarz-Gelben hatte bei einem Unfall beim Grillen am Sonntag Verbrennungen an den Schienbeinen erlitten und liegt im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum.

Via Instagram berichtete Dickel von einer Gasverpuffung, die zu seinen Brandwunden geführt habe. Die Beine von Dickel sind dick verbunden, er müsse noch im Krankenhaus bleiben, teilte der Ex-Profi mit. „Am Sonntag habe ich gegrillt und den Gasgrill angemacht. Es gab eine Verpuffung, und ich habe mich an meinem Schienbein (…) ziemlich verbrannt. Deshalb muss ich hier im Krankenhaus bleiben“ schilderte Dickel den Vorfall.

BVB: Dickel hofft auf Rückkehr zum Revierderby

Dickel wurde im DFB-Pokalfinale 1989 zur Dortmund-Legende. Mit seinem Doppelpack sicherte er das 4:1 gegen Werder Bremen und den damit verbundenen Pokalsieg. Im Anschluss an sein frühes Karriereende mit 28 Jahren war er beim BVB in verschiedenen Funktionen tätig.

Ob Dickel im Revierderby gegen Schalke 04 am 17. September wieder als Stadionsprecher fungieren kann, ist noch offen. „Ich hoffe, nächste Woche Samstag, wenn es gegen die Blauen geht, bin ich wieder dabei“, sagte Dickel in seiner Insta-Story kämpferisch. Ebenso unklar war noch, wer Dickel am Dienstababend ersetzt.(sid/tw)