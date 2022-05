Sonderzug nach Sevilla? Bahn stellt Eintracht-Fans lustige Bedingung

Die Erfolgsgeschichte von Eintracht Frankfurt in der Europa League beschäftigt auch die Deutsche Bahn.

Nach dem Finaleinzug der Hessen kündigte das Unternehmen einen Sonderzug zum Finalort nach Sevilla an – allerdings nur unter gewissen Bedingungen.

„Wir haben hier ein paar #Eintracht-Fans im Team sitzen. Und mit denen einen Deal ausgehandelt: Bei 753.056 Likes schicken wir einen Sonderzug nach Sevilla“, hieß es von der Bahn via Twitter.

Wir haben hier ein paar #Eintracht-Fans im Team sitzen. ⚽️ Und mit denen einen Deal ausgehandelt: Bei 753.056 Likes schicken wir einen Sonderzug nach Sevilla. #SGEuropa — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) May 6, 2022

Die Anzahl der Likes bezieht sich wohl auf die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt am Main. In den Kommentarspalten gab es natürlich auch Hohn. Ein User schrieb, die Fans wollten doch pünktlich zum Endspiel an ihrem Ziel ankommen.

Eintracht Frankfurt trifft im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers

Frankfurt tritt am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers an. Für den hessischen Klub ist es das dritte europäische Finale der Vereinsgeschichte. (dpa/brb)