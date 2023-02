Soll auch der FC Liverpool verkauft werden? Besitzer spricht Klartext

Der FC Liverpool steht nach Angaben von Besitzer John Henry nicht zum Verkauf. Der 73 Jahre alte US-Amerikaner sagte dem „Boston Sports Journal“ in einem Interview per Mail, das am Montag veröffentlicht wurde: „Werden wir LFC verkaufen? Nein.“ Er glaube zwar, dass bei dem Klub etwas passiere, aber es werde kein Verkauf sein, betonte Henry.

Mit seiner Investmentfirma Fenway Sports Group, auch Besitzer des amerikanischen Baseball-Teams Boston Red Sox, hatte er den Traditionsverein im Jahr 2010 gekauft. Henry bestätigte in dem Interview aber auch, dass sie mit potenziellen Investoren über den FC Liverpool reden würden.

Wert des FC Liverpool hat sich seit dem Kauf verzehnfacht

Im November vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass die Fenway Sports Group offen für Angebote ist.

Experten schätzen den Verkaufswert laut „The Athletic“ auf über fünf Milliarden Dollar (ca. 4,8 Milliarden Euro) – mehr als das Zehnfache der Summe, die die FSG bei der Übernahme bezahlt hatte. (dpa/lmm)