Einlass-Chaos in Paris! Innenminister gibt auch Klopp die Schuld

Fans, die über Zäune klettern, ein Tränengaseinsatz der Pariser Polizei sowie ein um 36 Minuten verspäteter Anpfiff der Partie. Die Ereignisse vor dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (0:1) schlagen weiterhin hohe Wellen. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin meldete sich inzwischen zu Wort und kritisierte sogar Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

„Ich erinnere Sie daran, dass der Trainer von Liverpool vor ein paar Tagen die Fans aufgerufen hat, auch ohne Tickets nach Frankreich zu kommen“, sagte Darmanin. Und tatsächlich hatte Klopp im Vorfeld des Finals auf einer Pressekonferenz Fans dazu aufgefordert, auch ohne Ticket die Reise anzutreten, Paris sei „groß genug“.

Klopp meinte damit aber wohl eher die große Fanzone, die für die Anhänger der Reds eingerichtet wurde, sowie die Teilnahme an möglichen Feierlichkeiten auf den Straßen der französischen Hauptstadt im Falle eines Sieges.

Innenminister Darmanin prangerte zudem generelle Missstände im englischen Fußball an. „Das Verhalten, die Desorganisation und ein riesiger Markt für gefälschte Tickets“ bezeichnete der Politiker als „Schwierigkeiten“ rund um sportliche Großevents. Schon 2019 beim Finale in Madrid sei es zu Vorfällen dieser art gekommen, so Darmanin. Damals standen sich mit dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspur gleich zwei englische Klubs gegenüber.

Champions-League-Finale: Mehr als 200 Verletzte

Rund um das Endspiel der Königsklasse registrierte die Pariser Polizei 105 Festnahmen und 238 Verletzte. Die Drehkreuze am Eingang für Liverpool-Fans seien blockiert gewesen, weil Tausende Anhänger mit gefälschten Tickets diese nicht passieren konnten. Die Polizei setzte Tränengas ein.

„Wir sind sehr enttäuscht von den Problemen beim Stadion-Einlass und dem Zusammenbruch des Sicherheitsbereichs, dem Liverpool-Fans heute Abend im Stade de France ausgesetzt waren“, teilte der englische Klub während der Partie mit. „Wir fordern eine offizielle Untersuchung zu den Gründen dieser inakzeptablen Probleme.“

Am Montag kündigte die UEFA an, einen „unabhängigen Bericht“ zu den Ereignissen in Auftrag gegeben zu haben.