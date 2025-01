„So viel Geld für nichts!“ Rekord-Stürmer teilt nach Bundesliga-Klatsche aus

Andrej Kramaric hatte genug davon, schlechte Leistungen zu analysieren – also ließ der Kroate seinem Ärger über die Gesamtsituation bei der TSG Hoffenheim mit deutlichen Worten freien Lauf. „Für mich war klar, dass das passieren würde“, sagte der Rekordtorschütze nach dem 0:5 (0:3) im Bundesligaspiel bei Bayern München im Interview mit ESPN: „Das ist ein Abbild der gesamten Saison, das ist eine einzige Scheiß-Saison.“

Er sei in seiner Aussage dabei noch zurückhaltend, fügte der 33-Jährige an, „denn wenn ich die Wahrheit über den Verein und die aktuelle Situation sagen würde, müsste ich wahrscheinlich die höchste Strafe in der Geschichte der Bundesliga zahlen“. Der Verein zahle „so viel Geld für nichts“, deswegen wolle er nicht über das Spiel reden, sondern über die Gesamtsituation.

Kramaric: „Es besteht die Gefahr, dass wir absteigen“

Durch die Niederlage in München ist Hoffenheim zum Hinrundenabschluss auf den Relegationsplatz abgerutscht. „Es besteht die Gefahr, dass wir absteigen“, sagte Kramaric, obwohl sie ein „gutes Team“ hätten: „Aber nichts funktioniert, seitdem sich im Verein etwas geändert hat.“

Welche Veränderungen Kramaric genau meint, ließ der 102-malige kroatische Nationalspieler, der seit 2016 in Hoffenheim spielt, offen. Es gebe einen Grund, warum er noch zurückhaltend sei, sagte er: „Aber vielleicht werde ich in Zukunft noch deutlicher.“

Im Sommer hatte sich die Führungsebene bei der TSG neu aufgestellt, Sportchef Alexander Rosen musste gehen. Begleitet wurden die Veränderungen von massiven Protesten der Fans. (sid/tm)