Sky-Moderator arbeitet künftig für Lewandowski-Berater

Pini Zahavi ist ein bunter Hund im internationalen Fußballgeschäft. Der Star-Berater kümmert sich unter anderem um Super-Stars wie Neymar, David Alaba und Robert Lewandowski. Doch das ist dem 78-Jährigen anscheinend nicht mehr genug. Zahavi möchte seine Agentur vergrößern und sein Netzwerk ausbauen – auch in Deutschland.

Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß nannte Zahavi einst den „Piranha“. Heute will der Piranha sein Jagd-Revier erweitern.

Sky-Moderator Max Bielefeld arbeitet künftig für Lewandowksi-Berater Pini Zahavi

„Die meiste Zeit in meinem Leben habe ich alleine gearbeitet. Doch da die Agentur in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, habe ich mich dazu entschieden, in jedem wichtigen Markt eigene Leute zu haben“, so der 78-Jährige. Mit seinem Neffen Nir Zahavi hat er bereits seinen Mann in Portugal. Auch Frankreich wird bereits durch den Brasilianer Humberto Paiva abgedeckt. Nun fehlt noch Deutschland.

„Deutschland ist sehr interessant für uns. Wir haben mit Robert Lewandowski und Christopher Nkunku zwei Topspieler dort, sehen aber noch mehr Potenzial“, erklärt Zahavi. Nun scheint der Star-Berater seinen deutschen Mann gefunden zu haben. Der Sky-Moderator Max Bielefeld wird Zahavi künftig für den deutschen Fußballmarkt beratend zur Seite stehen.

„Ich kenne Max seit einigen Jahren. Er passt perfekt in unser Team, und ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat“, so Zahavi über den 33-Jährigen. (fe)