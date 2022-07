Der TV-Sender Sky hat sich bei Fußballfans für technische Probleme während der Partien der 2. Bundesliga am Samstag entschuldigt.

„Leider haben wir eine technische Störung, so dass zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können“, schrieb der Sender am Samstagnachmittag auf Twitter. „Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.“

+ + + + + + HINWEIS + + + + + +



Leider haben wir eine technische Störung, so dass leider zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können.

Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. ℹ️ — Sky Deutschland (@SkyDeutschland) July 23, 2022

Zuvor hatten sich in den sozialen Netzwerken zahlreichen Nutzer über Ausfälle, Störungen und Fehlermeldungen beklagt. Betroffen waren nach Angaben des Senders Kunden, die die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Mobilgeräten oder Computern via Sky Go verfolgen wollten.

Dabei hatte die Konferenz einiges zu bieten. Viele Sky-Kunden konnten nicht verfolgen, wie Aufsteiger Kaiserslautern auswärts in Kiel mit einem 2:2 den nächsten Punkt einfahren konnte. Mitaufsteiger Braunschweig unterlag derweil in Heidenheim mit 0:3, der 1. FCH ist damit vorerst Tabellenführer vor Düsseldorf.

Das könnte Sie auch interessieren: 14 Neue: St. Paulis Gegner Hannover will zurück in die Bundesliga

Das Highlight des Spieltages war das 269. Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth vor über 41.000 Fans. Nachdem die Fürther das vergangene Jahr im deutschen Oberhaus verbracht hatten und direkt wieder abgestiegen sind, war es das erste Aufeinandertreffen nach über einem Jahr. Das konnten die Clubberer souverän mit 2:0 gegen den Rivalen gewinnen. Ex-HSV-Profi Manuel Wintzheimer sorgte dabei für den Endstand. (dpa/pw)