Skurriles Outfit: Haaland kommt im Seidenpyjama zur Meister-Party

Erling Haaland stiehlt seinen Mitspielern bei Manchester City nicht nur auf dem Spielfeld in schöner Regelmäßigkeit die Show. Der Norweger, der mit 36 Toren maßgeblichen Anteil am vorzeitigen Gewinn der englischen Meisterschaft hatte, war auch bei der Titelparty am Sonntag in einem Nachtklub der Hingucker.

Haaland (22) und seine Freundin Isabel Johansen erschienen in aufeinander abgestimmten Seidenpyjamas zu der Sause – natürlich in der Vereinsfarbe himmelblau.

Erster Premier League Titel in erster Saison für Haaland

„Das sind Erinnerungen, die ich den Rest meines Lebens behalten werde“, sagte Haaland, nachdem der deutsche City-Kapitän Ilkay Gündogan nach dem sportlich bedeutungslosen 1:0 gegen den FC Chelsea im Etihad Stadium den Meisterpokal in die Höhe gestemmt hatte.

Haaland, dessen Brusttasche die Initialen E.H. zierte, hat eine große Leidenschaft für Pyjamas. Der frühere Dortmunder zeigt sich auf seinen Profilen in den Sozialen Medien gerne in Schlaf-Outfits von gehobener Preisklasse.

Sein Vater Alf-Inge Haaland, der zwischen 2000 und 2003 für die Citizens verteidigt hatte, wählte ein vergleichsweise dezentes Outfit: Der 50-Jährige trug ein himmelblaues Hemd zu dunklem Sakko. (sid/dv)