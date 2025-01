Skurrile Konferenz: RTL mixt Europa League und Dschungelcamp

Der Fernsehsender RTL hat für den letzten Spieltag der Europa League ein ungewöhnliches Format angekündigt. Auf der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+ bietet der Privatsender aus Köln am Donnerstag eine Konferenz an, in der das letzte Spiel der Ligaphase von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen die AS Rom im Wechsel mit der Reality-TV-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gezeigt wird.

Laut einer Mitteilung von RTL wird in dieser „Konferenz“ (ab 20.15 Uhr) der ehemalige Fußballprofi und „Dschungelcamp“-Teilnehmer Ansgar Brinkmann als Experte mitwirken. Die Partie der Eintracht (21.00 Uhr/RTL+) beim italienischen Vertreter aus Rom mit Ex-Nationalspieler Mats Hummels wird aber auch als Einzelspiel und einer herkömmlichen Fußball-Konferenz verfügbar sein. Im linearen Fernsehen läuft die Partie nicht, dort wird das Dschungelcamp zu sehen sein.

Zudem überträgt RTL auf seinem Spartensender NITRO das Parallelspiel der TSG Hoffenheim beim RSC Anderlecht. Während die TSG auf einen eigenen Sieg und Schützenhilfe angewiesen ist, um den Sprung unter die Top-24 zu schaffen und damit die Play-off-Teilnahme zu sichern, genügt dem Tabellenzweiten Frankfurt ein Remis für den direkten Einzug ins Achtelfinale. (sid/mb)