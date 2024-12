Balljunge rassistisch beleidigt: Vier argentinische Fußballerinnen verhaftet

Wegen rassistischer Gesten und Schmährufen sind vier Fußballerinnen des argentinischen Topklubs River Plate in São Paulo verhaftet worden. Zuvor war es zu tumultartigen Szenen in der Ladies-Cup-Partie gegen den brasilianischen Vertreter Grêmio Porto Alegre gekommen, weil River-Spielerin Candela Diaz nach Gremios Ausgleichstreffer in Richtung eines schwarzen Balljungen einen Affen imitiert hatte.

Mehrere Grêmio-Spielerinnen berichteten anschließend auch von fremdenfeindlichen Äußerungen der Gegnerinnen. Die vorläufige Verhaftung wurde nach dem Verhör von Tatverdächtigen und Zeugen noch am Freitagabend kurz nach dem Spiel ausgesprochen und am Samstag von einem Untersuchungsrichter verlängert. Die Begegnung wurde nach dem Vorfall abgebrochen, weil gleich sechs Argentinierinnen vom Platz gestellt worden waren.

— Mundo Pelota (@mundopelotanet) December 21, 2024

Der argentinische Klub wies in den sozialen Netzwerken die „diskriminierenden Gesten (…) aufs Schärfste zurück“ und teilte mit, er habe „bereits entsprechende disziplinarische Maßnahmen ergriffen“ und arbeite daran, „diese Art von Verhalten auszurotten“. Die Turnier-Veranstalter kündigten für das Finale am Sonntag zwischen Gremio und dem brasilianischen Rivalen Bahia klare Botschaften gegen Rassismus an. (sid/js)