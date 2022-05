Skandal-Video in der Premier League! Star-Trainer tritt auf Fan ein

Der ehemalige Weltmeister Patrick Vieira ist nach einem Platzsturm in der englischen Premier League in eine Auseinandersetzung mit einem Fan verwickelt gewesen. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage seines Vereins Crystal Palace am Donnerstagabend beim FC Everton war der Trainer über das Spielfeld gegangen.

Auf einem Videoclip, den der Sender Sky Sport News auf Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wie der Franzose von einem mutmaßlichen Everton-Anhänger bedrängt und mit dem Handy gefilmt wurde. Nach kurzer Zeit packte Vieira den jungen Mann und trat anschließend nach ihm, bevor er von anderen Fans abgedrängt wurde.

Diese Bilder sorgen auf der Insel für große Diskussionen! Palace-Manager Patrick Vieira wird es während des Platzsturms im Goodison Park zu viel und attackiert einen Fan. #Vieira #Everton #SkyPL pic.twitter.com/0UXhkXGYgc — Sky Sport (@SkySportDE) May 20, 2022

„Ich habe dazu nichts zu sagen“, sagte der 45-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Partie. Evertons Trainer Frank Lampard zeigte Verständnis für Vieira. „Ich fühle mit Patrick“, sagte der frühere englische Nationalspieler.

Das könnte sie auch interessieren: Schock in Sevilla: Eintracht-Fan stürzt von der Tribüne – schwer verletzt

Durch den 3:2-Erfolg sicherte sich Everton einen Spieltag vor Saisonende den Verbleib in der Premier League. Nach Abpfiff des Spiels, in dem die Gastgeber bereits mit 0:2 zurückgelegen hatten, stürmten die Anhänger das Spielfeld.

„Es war die reine Begeisterung der Fans, die auf den Platz gekommen sind, nachdem wir den Abstieg vermieden hatten. Wenn es richtig gemacht wird, lasst sie auf dem Platz bleiben, lasst sie ihren Moment haben. Solange sie sich benehmen, kein Problem“, sagte Lampard. (dpa/brb)