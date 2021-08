Sie wurden zusammen Weltmeister: Wird Löw nach der EM wieder Trainer von Özil?

In den vergangenen Wochen hat der DFB den deutschen Sport beschäftigt wie kaum ein anderes Thema. Nach dem Nazi-Vergleichs-Skandal um Präsident Fritz Keller gibt es nun aber auch wieder andere Themen: So wirft die EM im Juni durch die Präsentation des DFB-Kaders in der kommenden Woche ihre Schatten voraus. Und wie geht es eigentlich mit Jogi Löw nach dem Turnier weiter?

Löw verriet in der ARD, dass er das Chaos in der Führungsebene als „sehr bedauerlich“ betrachte , aber dennoch die „unmittelbare Vorbereitung“ auf die EM nicht beeinträchtigt sehe. Ganz im Gegenteil, er freue sich, „wenn es im Sommer endlich mit der EM“ losgehe.

Denn in diesen Zeiten müsse es „endlich wieder um den Fußball gehen“. Darauf angesprochen, dass Kellers Platz am Montag frei werde, sagte Löw ganz klar, dass er „keineswegs“ für diesen Posten zur Verfügung stehe, der ein „sehr schwieriges Amt“ sei.

Löw: Mit Hummels und Müller zum EM-Triumph?

Es ist Löws Aufgabe, sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM zu fokussieren. Dabei läuft es dieses Jahr etwas anders, als man es aus den letzten Jahren gewohnt war.

Löw hat eine Liste aus 40 Spielern zusammengestellt, die man nun ausdünnen müsse. Dafür müsse man aber das Ende aller Ligen, in denen potentielle EM-Kandidaten aktiv sind, abwarten, denn „es sind ja noch Spiele, manchmal passieren Verletzungen“.

In der nächsten Woche wird der deutsche EM-Kader präsentiert. Am 2. und 7.Juni folgen die letzten beiden Testspiele vor der EM gegen Dänemark und Lettland, bevor es dann am 15. Juni in München gegen Frankreich ernst wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Dortmund gewinnt den DFB-Pokal

Nach der EM endet dann Löws Karriere nach 15 Jahren mit Höhen und Tiefen. Wo und ob es ihn danach irgendwo hin verschlägt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar.

Wird Löw Trainer von Özil bei Fenerbahce?

Der türkische Top-Klub Fenerbahce Istanbul soll daran interessiert sein, den 61-Jährigen als Trainer zu verpflichten. Vereinspräsident Ali Koc hat offen geäußert, in der kommenden Saison mit einem „starken Trainer arbeiten“ zu wollen und Löw sei dafür der „erste Kandidat“.

Der heutige Bundestrainer hatte den Klub, bei dem der ehemalige DFB-Spieler Mesut Özil unter Vertrag steht, bereits in der Saison 1998/99 trainiert. Es sollen laut türkischen Medienberichten bereits erste Gespräche über eine Rückkehr stattgefunden haben.(hoe)