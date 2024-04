Sie war nicht baskisch genug: Hrubesch überrascht mit „Bibi“ aus Bilbao

Bibiane Schulze Solano? Der klangvolle neue Name auf Horst Hrubeschs Kaderliste verblüffte selbst Insider. Die Abwehr-Spezialistin von Athletic Bilbao hatte im Vorjahr Begehrlichkeiten des spanischen Verbandes geweckt, nun aber bereitet sich die 25-Jährige auf ihr Debüt bei den deutschen Fußballerinnen vor.

„Sie bringt alles mit: Sie hat eine gute Körpergröße, sie spielt körperbetont und hat ein gutes Passspiel – was jetzt nicht verwundert in Spanien“, schwärmte der Interims-Bundestrainer Hrubesch von seiner Überraschungs-Newcomerin mit der doppelten Staatsbürgerschaft.

Bibianes Mutter leistete viel Überzeugungsarbeit

Auch dank ihrer spannenden Vita steht die Deutsch-Baskin aus dem Land der Weltmeisterinnen im Fokus, während sich das DFB-Team im österreichischen Hagenberg auf den Start in die EM-Qualifikation einstimmt. Rummel um ihre Person kennt Schulze Solano schon, wurde ihr Wechsel vom 1. FFC Frankfurt nach Bilbao doch einst zum Politikum im Baskenland.

Denn den Traditionalisten im Vorzeigeklub aus der autonomen spanischen Region galt die in Bad Soden am Taunus geborene Fußballerin gemäß Statut als nicht baskisch genug. Weder im Baskenland geboren noch ausgebildet – die Familie um die baskische Mutter musste 2019 viel Überzeugungsarbeit leisten, damit das junge Talent für den Herzensverein spielen durfte.

Verletzung verhindert Spanien-Debüt

Der baskische Taufschein musste her, dazu Fotos aus Kindertagen im Athletic-Trikot. Das größte Faustpfand aber waren wohl die eng mit dem Klub verbandelten Vorfahren: Ihr Urgroßvater war der Bruder von Vereinslegende Jose Mari Belauste.

Mittlerweile sind die anfänglichen Störgeräusche verstummt, „Bibi“ Schulze Solano hat sich zur Stammkraft in der Athletic-Abwehr gemausert. Anfang 2023 folgte sogar die Nominierung für Spaniens hochkarätig besetztes Nationalteam – allerdings machten ihr Verletzungen einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben sie dann beobachten lassen“, verriet Hrubesch, zumal die Abwehr im Nationalteam ohnehin seit Jahren Sorgen bereitet. Kommt Schulze Solano in den Pflichtspielen in Österreich am Freitag (20.30 Uhr/ARD) oder am kommenden Dienstag (18.10 Uhr/ZDF) gegen Island in Aachen zum Einsatz, wäre sie für Deutschland „festgespielt“.

Abwehrchefin Hegering fehlt verletzt

Eine perspektivisch starke Alternative für die Ü30-Abwehrzentrale käme nicht zuletzt auch Neu-Bundestrainer Christian Wück gelegen, der nach Olympia übernimmt. Da die verletzte Abwehrchefin Marina Hegering (VfL Wolfsburg) fehlt, stehen die Chancen auf ihre Premiere nicht schlecht.

Zumal der Kampf um die Tickets für die EM 2025 in der Schweiz zugleich als Casting für die Olympischen Spiele (24. Juli bis 11. August) dient. Die Kaderplätze für das Highlight in diesem Sommer sind rar: Nur 18 Spielerinnen plus vier auf Abruf dürfen mit. (sid/mg)