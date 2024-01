Sie ist erst 18! Ex-Bayern-Star Mané (31) heiratet langjährige Freundin

Im Sommer wechselte der ehemalige Liverpool-Star Sadio Mané von München nach Saudi-Arabien, am Mittwoch wurde bekannt, dass er kurz vor dem Afrika-Cup die erst 18-Jährige Aisha Tamba geheiratet hat. Laut diversen Medienberichten kennen die beiden sich aber schon länger.

Die Hochzeit kommt für viele Fans überraschend, Tamba trat bisher weder in Sozialen Medien noch im Zusammenhang mit dem Ex-Bayer Mané auf. Gestern postete die Foto-Agentur „Magvision Event“ die Hochzeitsbilder auf Instagram:

Zwar äußerte sich Mané bisher nicht zu der Hochzeit, laut dem Portal „Sene.News“ kennen sich er und seine neue Braut aber schon seitdem sie 16 ist, damals wollte Mané sie allerdings noch nicht heiraten. Im Senegal ist eine Heirat bei Mädchen ab dem 16. Lebensjahr gestattet.

Mané wollte keine Frau aus den Sozialen Medien

Schon zu Bayern-Zeiten war das Interesse um eine mögliche Freundin des Senegalesen groß, Mané hielt sein Privatleben aber so gut es ging aus den Sozialen Netzwerken raus. „Es tut mir leid, dass ihr eure Zeit verschwendet. Die Frau, die ich heirate, wird nicht in den sozialen Netzwerken sein.“, sagte er 2022. Er wolle eine Frau heiraten, die „Gott respektiert und gut betet“. „Jeder hat seine eigene Art, sich für die Liebe zu entscheiden.“, so Mané.

Zurzeit bereitet sich Mané, der seit dem Sommer zusammen mit Cristiano Ronaldo beim saudischen Klub Al-Nassr spielt, mit dem Senegal auf den am 13.Januar beginnenden Afrika-Cup vor.