Sie holten zusammen den WM-Titel: Auch DFB-Legende schwärmt von Kroos

Gegen Frankreich gab Toni Kroos sein vielumjubeltes DFB-Comeback und zeigte sogleich, welche Qualitäten er der Mannschaft geben kann. Von seiner Spielstärke war nicht nur der Gegner beeindruckt. Auch alte Weggefährten beglückwünschen Kroos nun zu seinem neuen Anlauf im Nationalmannschaftstrikot.

Unter anderem Bastian Schweinsteiger hat nach dem Comeback seines früheren Teamkollegen lobende Worte gefunden. „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der ARD-Experte am Sonntag der „Sportschau“. „Er hat die Mannschaft geführt. Gerade mit Ball hat er seine Qualitäten wieder gezeigt. Er hatte eine Präsenz auf dem Platz.“

Schweinsteiger lobt Kroos und die Nationalmannschaft

Kroos habe dem gesamten Team am Samstag beim 2:0-Sieg in Frankreich „eine gewisse Stabilität und Ruhe in gewissen Situationen“ gegeben, sagte der TV-Experte über seinen ehemaligen Kollegen bei Bayern München und in der DFB-Auswahl. Schweinsteiger und Kroos hatten 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titel gewonnen.

Das im ZDF übertragende Länderspiel gegen Frankreich hat Schweinsteiger gefallen. „Dass wir es jetzt mal geschafft haben, über 95 Minuten auf dem hohen Niveau zu spielen, das war mal schön zu sehen“, sagte er. „Es gab ja schon in den vergangenen Spielen Momente, wo du 45 Minuten gut gespielt, dann aber wieder 30 Minuten nicht gut gespielt hast. Und solche Schwankungen hatten wir jetzt gegen Frankreich nicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Alonso: Verlässt DFB-Rekordschütze Wirtz Leverkusen?

Zum nächsten Spiel am Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande, Anstoß ist um 20.45 Uhr (live bei RTL), sagte der ARD-Experte: „Und jetzt muss man halt schauen, dass wir diesen positiven Spirit mitnehmen können. Es wäre natürlich umso schöner, wenn wir gegen die Niederlande auch gewinnen könnten.“ (dpa/mp)