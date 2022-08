Shopping-Tour des Pleite-Klubs geht weiter: Barça wil BVB-Star

Ein möglicher Abschied von Rechtsverteidiger Thomas Meunier von Borussia Dortmund rückt einem Medienbericht zufolge näher. Der FC Barcelona habe großes Interesse an einer Verpflichtung des 30 Jahre alten Belgiers, berichtete die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“.

Demnach laufen bereits Gespräche zwischen dem Spieler und dem hoch verschuldeten spanischen Klub, ein Knackpunkt bei dem möglichen Transfer soll die Ablösesumme sein. Der BVB verlangt dem Bericht zufolge 15 Millionen Euro, Barça bietet 10 Millionen.

BVB: Thomas Meunier zum FC Barcelona?

Zuvor hatte die „Bild“ gemeldet, Meunier dränge auf einen Abschied aus Dortmund. „Ich will hier weg“, wurde der belgische Nationalspieler von der Zeitung zitiert. Meunier hatte dies auf Instagram als „Propaganda“ bezeichnet. Er hat bei dem Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2024, war zuletzt beim 2:3 gegen Werder Bremen aber nur Reservist. „Es gibt keinerlei Angebote für ihn. Wir haben uns nicht damit beschäftigt und planen das auch nicht ein“, hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt.

Die spanische Sportzeitung „Sport“ hatte zuvor berichtet, Barça erwäge auch ein Tauschgeschäft. Demnach könne Außenverteidiger Sergiño Dest, mit dem Barça-Coach Xavi nicht mehr plane, im Tausch für Meunier zu dem Revierklub wechseln. Es sei allerdings unklar, ob der BVB überhaupt an einem solchen Tausch interessiert sei.

Sergiño Dest könnte sich per Tausch dem BVB anschließen

Meunier wechselte im Jahr 2020 von Paris Saint-Germain zum BVB. Die Schwarzgelben konnten die 30-Jährigen ablösefrei in die Bundesliga lotsen. Nach Startschwierigkeiten, etablierte sich der Belgier immer besser in die Mannschaft. In der vergangenen Saison kam er in 17 Spielen zum Einsatz, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen erzielen konnte. (dpa/pw)