Sensations-Urteil: Erste europäische Liga erlaubt Pyrotechnik im Stadion

In Norwegen erfüllt sich der Traum vieler deutscher Fußball-Fans. Die Politik in dem skandinavischen Land lässt bei Erst- und Zweitligaspielen für ein Pilotprojekt bis einschließlich der kommenden Saison 2025 Pyrotechnik in den Stadien zu.

Nach der Testphase soll die Situation neu bewertet werden. Für den Gebrauch von Leuchtfackeln oder Rauchtöpfen gelten strenge Auflagen.

„Teil der norwegischen Fankultur“: Neue Regelung „wird sehr gut funktionieren“

„Unter der Voraussetzung, dass diese Anforderungen erfüllt sind, halten wir es für vernünftig, es zu versuchen“, sagte Justizministerin Emilie Enger Mehl. Kulturministerin Lubna Jaffery sieht Pyrotechnik als „Teil der norwegischen Fankultur. Es schafft eine gute Stimmung und eine schöne Atmosphäre rund um die Spiele, sofern es auf sichere und verantwortungsvolle Weise genutzt wird“, sagte sie.

Eines der Ziele der Maßnahme ist es, die unerlaubte Nutzung von Pyrotechnik einzudämmen. Anders Kjellevold, Chef der Fanvereinigung Norsk Supporterallianse, spricht beim Sender TV2 von einem „großen Durchbruch“ nach jahrelangen Verhandlungen. Die neue Regelung werde bei den Spielen „sehr gut“ funktionieren, prophezeite er. (sid/lw)