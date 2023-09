Sensations-Comeback? Messi denkt an Rückkehr nach Argentinien

Lionel Messi (37) erwägt nach Auslaufen seines Vertrags bei Inter Miami Ende 2025 eine Rückkehr in seine Heimat. „Ich hatte immer die Idee, den argentinischen Fußball zu genießen, für Newell’s zu spielen und das auch noch als Weltmeister“, sagte der siebenmalige Weltfußballer im Interview mit „Tyc Sports“.

Bei den Newell’s Old Boys spielte der Ausnahmespieler bis zu seinem 13. Lebensjahr, ehe er in die Jugend-Akademie des FC Barcelona wechselte. 2025 wäre der Kapitän von WM-Champion Argentinien 39 Jahre alt. Im Jahr 2026 findet die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Messi auch in den USA erfolgreich

Ob Messi dann noch für den dreimaligen WM-Titelträger auflaufen wird, steht allerdings nicht fest. Am meisten liebe er es, „Fußball zu spielen“. Er wolle weiterhin das tun, „was ich liebe“, so Messi.

Bei Inter wurde der Weltstar, der von Paris St. Germain in die nordamerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS) wechselte, zum Volltreffer. In zwölf Pflichtspielen für die Mannschaft aus Florida war Messi elfmal erfolgreich und gab außerdem fünf Vorlagen zu weiteren Treffern. (sid/lsc)