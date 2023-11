Sensation! Saarbrücken wirft Bayern München aus dem DFB-Pokal

Der Ludwigspark bebte. Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die ganz große DFB-Pokal-Sensation geschafft und den FC Bayern München mit 2:1 herausgeworfen. Der Verzicht von Bayern-Coach Thomas Tuchel auf mehrere Stammkräfte erwies sich als fatal.

Ohne Harry Kane, Jamal Musiala und Kingsley Coman in der Startelf war Routinier Thomas Müller fürs Knipsen verantwortlich, was der 34-Jährige nach einer Viertelstunde auch tat. Frühes 1:0 für die Münchner, alles nach Plan – inklusive möglicher Schonung fürs Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag.

DFB-Pokal: Bayern München scheidet in Saarbrücken aus

Denkste! Erst verletzte sich Verteidiger Matthijs de Ligt (23.) nach einer Grätsche und humpelte vom Platz – und dann fiel auch noch der Ausgleich des Drittligisten durch Patrick Sontheimer (45.+1), nachdem das Münchner Talent Frans Krätzig am eigenen Strafraum den Ball verloren hatte.

Gaus trifft in der Nachspielzeit zum Sieg für den Drittligisten

Bayern-Trainer Thomas Tuchel reagierte nach einer Stunde, brachte Coman, Musiala und Serge Gnabry. Die Münchner drückten, drückten – und wurden ausgekontert. Marcel Gaus (90.+6) schlug eiskalt zum 2:1 für die Saarländer zu.

Drei Minuten blieben dem Favoriten noch, um eine Verlängerung zu erreichen. Doch Saarbrücken warf sich in jeden Ball und hatte nach 98 Minuten tatsächlich Pokal-Geschichte geschrieben – die Bayern waren geschlagen.