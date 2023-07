„Sehr glücklich“: Unser WM-Star Lena Oberdorf spricht über ihre Freundin

Sie ist neben Alexandra Popp der größte deutsche Star bei der deutschen Nationalmannschaft. Vor dem Start der Frauen-WM in Australien und Neuseeland am Donnnerstag hat Mittelfeld-Lenkerin Lena Oberdorf über ihre Freundin Kimberly Simmer gesprochen, die ihr sehr viel Kraft gibt.

Welche Bedeutung die 21-Jährige hat, das veranschaulichte gerade erst ESPN wieder. Das US-Sportportal kürte vor Turnierstart die 25 weltbesten WM-Spielerinnen – und „Obi“ landete im illustren Ranking auf Rang sieben, noch zwei Plätze vor DFB-Kapitänin und Tormaschine Popp.

Dabei hat die beste junge Spielerin der EM eine Saison mit schwierigen Momenten hinter sich. Als sie im März mit dem VfL Wolfsburg ins Halbfinale der Champions League einzog, spürte Oberdorf nach dem Spiel gegen Paris St. Germain „eine ganz große Leere“, wie sie ganz offen im Rückblick reflektierte.

Lena Oberdorf: Freundin Kimberly half ihr aus der Krise

Spaß? Fehlanzeige. Die überaus selbstkritische Senkrechtstarterin musste nach ihrem Höhenflug erst lernen, sich einzugestehen, dass der eigene Anspruch von „120 Prozent“ nicht drin ist, wenn die 100-prozentige Fitness abhanden gekommen ist.

Was da half? Gespräche mit ihrer Freundin Kimberly, die ganz ohne Bezug zum Fußball-Business eine „andere Perspektive“ bot. Die Erkenntnis für Lena Oberdorf: „Es ist auch mal okay, Mensch zu sein in dem Moment.“ Und nach der Saison gönnte sich Oberdorf eine sonnige Pause zum Durchschnaufen mit zehn Tagen Urlaub auf Mallorca.

Von dort aus postete das Paar entspannte Bilder bei Instagram, am Strand, auf dem Meer oder auch im Restaurant. Sie sei „privat sehr glücklich“, sagte Oberdorf der „Bild“. Im Gespräch mit dem britischen „The Guardian“ verriet sie: „Ich habe mich nicht geoutet und gesagt: ‚Leute, ich habe eine Freundin.‘ Sie ist manchmal auf meinen sozialen Medien zu sehen, also können die Leute denken, was sie wollen.“

Auf Instagram kommentiert das Paar auch oftmals gegenseitig die Beiträge. „Verliebt in Urlaube mit dir“, schreibt Kimberly zum Beispiel zu einem Bild mit Lena. Die wiederum kündigte an: „Es werden noch viele weitere kommen!“

Lena Oberdorf hofft auf mehr Toleranz für schwule Fußball-Profis

Der Umgang mit Homosexualität im Frauenfußball sei „offen und tolerant“, sagte die 21-Jährige dem „Guardian“: „Ich weiß nicht, ob es am Geschlecht oder an der Umgebung liegt.“

Sie hofft auf einen toleranteren Umgang mit homosexuellen Fußballprofis. „Ich wünsche mir, dass sich jeder schwule Fußballer outen kann und von allen akzeptiert wird. Die Gesellschaft macht es den Männern wirklich schwer“, sagte Oberdorf: „Aber wenn du dein Haar grün oder rot färbst, ist mir das egal. Es ist dein Leben.“

Die Titelmission Down Under beginnt für die Vize-Europameisterinnen am kommenden Montag (10.30 Uhr/ZDF) in Melbourne gegen den WM-Debütanten Marokko.

Der „Guardian“ betitelte Lena Oberdorf vor ihrer zweiten WM-Teilnahme in seinem Porträt jüngst nicht nur als „mögliche Weltmeisterin“, sondern auch als „künftige deutsche Kapitänin“.