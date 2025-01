Sechster Sieg in Serie! Außenseiter jagt Liverpool – Ex-St. Pauli-Talent mittendrin

Sie haben es schon wieder getan! Am Montagabend schlug Nottingham Forest die Wolverhampton Wanderes mit 3:0 und damit den sechsten Gegner am Stück. Die Siegesserie kommt nicht von ungefähr. Der Erfolg des einstigen Landesmeisterpokal-Gewinners hat viele Gesichter: Einen Trainer, der ein Jahr arbeitslos war. Einen deutschen Kaderplaner, der ein glückliches Händchen hat. Einen Stürmer, der im hohen Fußballeralter Tore wie am Fließband liefert. Einen Investor, der viel Geld für Transfers gibt. Und einen Ex-St. Paulianer, der die Erfolgsstory hautnah miterlebt.

Wer Nottingham Forest in die Champions League gewettet hat, dürfte sich bei einem Blick auf die Tabelle die Hände reiben. 40 Punkte, Tabellenplatz drei hinter dem FC Liverpool (46) und dem punktgleichen FC Arsenal: Das war vor der Saison überhaupt nicht zu erwarten.

In England tippen Experten und Fans üblicherweise die „Big Six“ auf die Plätze für das internationale Geschäft: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City und Tottenham Hotspur. Vielleicht noch Aston Villa oder Newcastle United. Aber Nottingham Forest?

Nottingham Forest jagt den FC Liverpool

Die Geschichte vom Abstiegskandidaten zum Anwärter auf die Champions League würden viele Vereine gerne schreiben – besonders Vereine, deren Erfolgsära lange zurück liegt. Die Fans warten mit Sehnsucht auf erfolgreiche Zeiten der „Tricky Trees“, wie der Verein aufgrund seines an den entsprechenden Wald angelehnten Wappens genannt wird.

Dass Nottingham auch einst für erfolgreichen Fußball bekannt war und nicht nur für die Legende von Robin Hood, wissen auch viele HSV-Fans. Zweimal gewann Forest den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger der Champions League. 1979 besiegte Nottingham Malmö FF (1:0) in München, 1980 den HSV (1:0) in Madrid.

In der vergangenen Saison hatte Nottingham (36 Punkte) das Glück, dass drei Klubs nicht die 30-Punkte-Marke erreichten: Luton Town, der FC Burnley und Sheffield United. Somit steht das formstärkste Team der Premier League aktuell nach 20 Spielen bei mehr Punkten als in der Vorsaison nach 38 Spielen.

Da Silva Moreira von St. Pauli ins Abenteuer England

Mittendrin in Nottinghams bisheriger Märchen-Saison steht ein ehemaliger Kiezkicker: Eric da Silva Moreira. 18 Jahre alt, Deutsch-Portugiese und in Hamburg geboren. Seine Mutter ist Polin, sein Vater stammt aus Guinea-Bissau, das seit 1973 unabhängig von Portugal ist.

Eric da Silva Moreira stieg mit dem FC St. Pauli im Mai in die Bundesliga auf. WITTERS Eric da Silva Moreira stieg mit dem FC St. Pauli im Mai in die Bundesliga auf.

Da Silva Moreira wurde ausgebildet in der Jugend des SC Victoria Hamburg und später bei St. Pauli. Die Braun-Weißen ließen ihren U17-Welt- und Europameister im Sommer 2024 auf die Insel ziehen, nach neun Jahren am Millerntor. Für die Profis stand der Rechtsaußen einmal in der 2. Liga auf dem Platz, als er in St. Paulis Aufstiegssaison in Nürnberg im Profibereich debütierte. Zuletzt sorgte er mit Kritik an seinem ehemaligen Klub für Schlagzeilen. Es ging um Religion.

Nottingham verpflichtete den Rechtsaußen Berichten zufolge für rund 1,5 Millionen Euro. Ein Auge für das Talent hatte ein Deutscher: George Syrianos, seit 2021 bei Kaderplaner bei Nottingham ist. „Eric ist hat das Potential für die deutsche A-Nationalelf“, sagte Syrianos gegenüber der „Bild am Sonntag“. Sein Potential konnten die Forest-Fans bislang selten bestaunen. Das ist weniger den Leistungen geschuldet, sondern vielmehr seinen Einsatzzeiten. Aber da Silva Moreira ist ein Versprechen für die Zukunft.

Trainer Espirito Santo ist der Architekt des Erfolgs

Für die 28 Minuten Einsatzzeit ist Nuno Espirito Santo verantwortlich, der Arichtekt des Erfolgs bei Nottingham. Nach Stationen bei Wolverhampton, Tottenham und Al-Ittihad in Saudi Arabien wartete der Portugiese ein Jahr, bis ein neuer Verein bei ihm anklopfte. Seit Winter 2023 trifft er die Entscheidungen an der Seitenlinie bei Nottingham Forest.

Geschlossenheit ist dabei der Schlüssel, den Espirito Santo dreht, um erfolgreich zu sein. Trainer und Klub vertrauen einer Mischung aus jungen und alten Spielern – der Kader ist im Schnitt 26,5 Jahre alt, das ist Ligadurchschnitt. Espirito Santo setzt aber nur auf eine Gruppe von 15 Spielern, die regelmäßig spielen. Dazu gehört der Ex-St. Paulianer (noch) nicht.

Nottinghams Trainer Nuno Espirito Santo und der Ex-Leverkusener Callum-Hudson Odoi klatschen sich nach einem Sieg ab. imago/Action Plus Nottinghams Trainer Nuno Espirito Santo (l.) und der Ex-Leverkusener Callum-Hudson Odoi (r.) klatschen sich nach einem Sieg ab.

Bei Espirito Santo zeigt sich Geschlossenheit in seiner Spielidee und der Tabelle: 19-mal traf der Gegner gegen Forest. Wieder einmal ist nur Liverpool (18 Gegentore) besser und Arsenal (19) gleichstark. Sein taktischer Ansatz wird von Spiel zu Spiel, von Erfolg zu Erfolg, sichtbarer: Espirito Santo will den Gegner auf dem Platz stressen, Abwehr- und Mittelfeldreihe stehen kompakt als Block, lassen wenig zu. Kein Team hat weniger Ballbesitz, vielmehr glänzt Forest über sein schnelles Umschaltspiel, sein Direktspiel in die Tiefe.

Chris Wood blüht mit 33 Jahren auf

Angriffe dieser Art soll ein 33-jähriger Australier mit Toren veredeln. Zwölfmal in 20 Spielen war das bereits der Fall. Chris Wood ist Mittelstürmer und Zielspieler und blüht der unter Espirito Santo auf. Wie viele andere Spieler, darunter die Neuzugänge Elliot Anderson und Nikola Milenkovic. Mit Wood sind beide schnell zu Führungsspielern gereift. Daran hat auch Syrianos seinen Anteil.

Chris Wood ist Nottinghams Top-Torjäger. IMAGO / NurPhoto Chris Wood ist Nottinghams Top-Torjäger.

„Man muss herausfinden, wo man geschätzt wird. Jeder Trainer hat seinen eigenen Stil und seine eigene Art zu spielen“, sagte Wood in einem „BBC“-Interview. Der Australier hat in England schon einige Stationen hinter sich, in Nottingham aber sein Glück gefunden. Unter Espirito Santo habe er bei Nottingham die Rolle gefunden, in die er passe.

Wood wolle noch so lange wie möglich spielen: „Ich habe immer noch den Ehrgeiz und den Antrieb, bis in meine 30er Jahre hinein zu spielen. Es kommt darauf an, wie man seinen Körper pflegt und wie man sich abseits des Platzes ernährt, das ist enorm wichtig.“

Investor schafft die Grundlage für den Erfolg

Die Erfolgsstory schreibt sich aber nicht ohne das Thema Geld. Der Grieche Evangelos Marinakis ist seit 2017 Eigentümer von Nottingham Forest. Er stellte in den letzten Jahren dreistellige Millionen-Summen für Transfers zur Verfügung: Rund 330 Millionen Euro investierte der Verein in zwei Sommer-Transferperioden. Aktuell wertvollster Spieler im Kader ist der brasilianische Verteidiger Murillo (laut transfermarkt.de 50 Mio. Euro wert) vor dem englischen Nationalspieler Morgan Gibbs-White (40 Mio. Euro).

Espirito Santos Vorgänger Steve Cooper war den Erwartungen der Vereinsführung nicht gewachsen: Das Team machte keine Fortschritte, kam nicht aus der Abstiegszone heraus und Cooper wurde durch den Portugiesen ersetzt.

In dieser Saison, so scheint es, zahlen sich die Investitionen in Erfolg aus. Der 442 Millionen-Kader könnte im Mai nach 45 Jahren die Sehnsucht der Fans erfüllen und Nottingham Forest wieder in den höchsten europäischen Wettbewerb schießen.

In einer Woche (14. Januar) empfängt das Sensations-Team übrigens den FC Liverpool zum Premier-League-Topspiel.