Superstar Eto’o zu Freiheitsstrafe verurteilt

Der frühere Fußballstar Samuel Eto’o ist wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen von einem Gericht in Barcelona zu einer 22-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weil sich der 41 Jahre alte Kameruner schuldig bekannte und sich zur Zahlung einer Geldbuße bereit erklärte, die Strafe zudem unter zwei Jahren liegt, kommt er um einen Gefängnisaufenthalt herum.

Eto’o hatte laut Anklage zwischen 2006 und 2009 dem spanischen Fiskus rund vier Millionen Euro an Steuern vorenthalten. Damals spielte er beim FC Barcelona, mit dem er zweimal die Champions League gewann.

Anschließend zog es den Kameruner in die italienische Liga zu Inter Mailand, mit welchen er in seinem ersten Jahr bei den Italienern ebenfalls die Champions League gewinnen konnte. Nach weiteren Stationen in England und der Türkei beendete der 41-Jährige 2019 seine aktive Spielerkarriere in Katar. (sid/pw)