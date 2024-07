Schrecklicher Unfall: In diesem Wrack saß Brasilien-Legende Carlos Dunga

Die brasilianische Fußball-Legende Carlos Dunga war am Samstag in einen Auto-Unfall verwickelt. Der 60-Jährige und seine Frau Evanir Verri kamen mit einem Schock ohne schwere Verletzungen davon. Das Paar wurde ins Krankenhaus eingeliefert und bereits am Folgetag wieder entlassen. Das Auto der beiden war vollständig demoliert.

Der Brasilianer war am Morgen auf der Autobahn in Richtung São Paulo unterwegs, als sich sein Auto aus bisher nicht bekannten Gründen überschlug. Die Polizei führt den Vorfall nach erster Analyse auf die nasse Fahrbahn zurück.

Hat einen schweren Auto-Unfall mit seiner Frau überlebt: der ehemalige brasilianische Fußball-Profi Carlos Dunga imago/Sportfoto Rudel Hat einen schweren Auto-Unfall mit seiner Frau überlebt: der ehemalige brasilianische Fußball-Profi Carlos Dunga

Laut dem brasilianischen Fernsehsender war Dunga auf dem Weg zu Sohn Bruno, der wenige Tage zuvor eine Tochter bekommen hatte. Dieser bedankte sich in einem Statement nach dem Unfall: „An alle, die sich Sorgen gemacht und die Familie unterstützt haben; an den Lkw-Fahrer, der sofort Erste Hilfe geleistet hat, und an das Angelina-Caron-Krankenhaus, wo wir vom Team sehr gut betreut wurden.“