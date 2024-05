Schräg: ARD-„Sportschau“ zeigte kein Team so selten wie Meister Leverkusen

Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen steht im TV-Ranking der „Sportschau“ auf dem letzten Platz. Nur 14 Mal zeigte der TV-Klassiker der ARD in der abgelaufenen Saison Zusammenfassungen von Spielen der Leverkusener. Dass die Bayer-Elf so wenig wie kein anderer Bundesligist in der traditionsreichen Sportsendung am Samstag gezeigt wurde, liegt vor allem an ihren erfolgreichen Europapokal-Auftritten.

Nach den Donnerstags-Partien in der Europa League trat Leverkusen in der heimischen Liga erst wieder am Sonntag an. Auch bei den Bayer-Einsätzen im Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr gab es zum Leidwesen der ARD keinen Bericht in der „Sportschau“. Auf dem vorletzten Platz mit 15 Auftritten im Ersten liegt die Eintracht aus Frankfurt, die ebenfalls in der Europa League spielte. Zum Vergleich: Bayern München und Borussia liefen am späten Samstagnachmittag je 19 Mal in der Bundesliga-Sendung.

Das könnte Sie auch interessieren: Geldregen für Leverkusen: So viel kassiert Bayer bei Sieg im Europa-League-Finale

In diesem TV-Ranking der besonderen Art steht der VfL Wolfsburg auf Rang eins. Der niedersächsische Bundesligist kam in der abgelaufenen Saison auf 26 Berichte in der „Sportschau“. Den zweiten Platz teilen sich bei der „Sportschau” der 1. FC Union Berlin und der FC Augsburg (je 25). (dpa/pu)